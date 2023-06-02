Нідерланди планують придбати для України танки Leopard 1

Нідерланди хочуть придбати ще кілька десятків танків Leopard 1 для доставлення в Україну, а також розглядають можливість постачання в Україну кількох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє NL TIMES із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Кабінет міністрів Нідерландів хоче закупити 96 танків у швейцарського виробника Ruag, а для цього потрібно отримати дозвіл від швейцарського уряду, який “досі неохоче співпрацював у постачанні зброї”.

Так, напередодні, 2 червня, Нижня палата парламенту Швейцарії — Національна рада — відхилила законопроєкт, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

Водночас як пише NL TIMES, раніше цього року Нідерланди спільно з Данією на Німеччиною закупили для України “щонайменше сотню” бойових танків Leopard 1A5. Ці модернізовані танки закуповувалися безпосередньо у німецьких виробників.

Також Нідерланди вивчають, чи можуть вони відправити в Україну більше зенітних ракет Patriot або деталей для їх експлуатації.

Так, прем’єр-міністр країни Марк Рютте під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що Україні “терміново потрібно надати більше зенітної зброї”.