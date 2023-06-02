На схід від Вугледара російські окупанти втратили низку своїх позицій

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Є інформація, що на Вугледарському напрямку ворог не здійснює масштабних атак, перебуває більш у захисті, артилерією обстрілює місто та позиції ЗСУ. А наші підрозділи за можливості на тактичному рівні контратакують противника. Нещодавно трохи східніше від Вугледара, північніше села Володимирівка, російські окупанти втратили низку своїх позицій, але це бої тактичного рівня», — розказав військовослужбовець ЗСУ.

Олександр Войтко додав, що основними силами противника, які зараз протистоять ЗСУ на Вугледарському напрямку, залишаються 155-та та 40-ва бригади морської піхоти РФ, які вже втратили значну частину свого професійного складу.

«Ворог поповнював свої війська на цьому напрямку навіть матросами тихоокеанського флоту, які потрапляли у наш полон. Також після того, як загарбники зазнали значних втрат у ході масштабних штурмів, їм присилали різні добровольчі та козачі формування. Але саме серед цих підрозділів була велика кількість відмов йти на штурми та в атаки, коли вони побачили втрати морської піхоти», — сказав Войтко.