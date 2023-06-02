 
 
  »

Міністр оборони Великої Британії припустив, що Україна може повернути Крим до кінця року

Бен Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що Україна може повернути тимчасово окупований Крим до кінця року. У росіян закінчуються запаси озброєння

Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

За словами Воллеса, є реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим уже цього року, оскільки у росіян закінчуються ресурси.

«Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони (російське командування, — ред.) й роблять, але ви не можете начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні», — сказав міністр.

2 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  