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Блинкен: двери НАТО «открыты нараспашку» для Украины

Госсекретарь США заявил, что на ближайшем саммите НАТО в июле будет одобрен «очень мощный пакет» политической и практической помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО «остаются открытыми нараспашку» для Украины, но решение о ее членстве должно приниматься консенсусом.

Блинкен заявил об этом в интервью норвежскому телевидению после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло.

По его словам, все члены альянса придерживаются ранее данного обещания, что «двери НАТО остаются полностью открытыми для Украины, и они остаются открытыми нараспашку».

«[Однако] любое такое решение в нашем альянсе, конечно же, должно приниматься консенсусом, – пояснил Блинкен. – С ним должен согласиться каждый из 31 нынешнего члена».

По его словам, на встрече министров «уделялось пристальное внимание тому, как мы можем помочь Украине в ее усилиях по возвращению территорий у России, а также помочь ей в укреплении среднесрочных и долгосрочных возможностей по сдерживанию агрессии».

Госсекретарь заявил, что можно ожидать, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет одобрен «очень мощный пакет как политической, так и практической помощи Украине».

Отвечая на вопрос о недавних атаках на территории России, в том числе ударах беспилотников в Москве, Блинкен сказал: «Мы в США не одобряем и не обеспечиваем возможности, в практическом плане, для любых атак за пределами собственной территории Украины».

При этом он добавил, что «Украина должна сама принимать решения о том, как ей лучше защищаться».

«Очень важно помнить об этом, – продолжил Блинкен. – Практически каждый день Россия обрушивает на гражданское население ракеты и беспилотники – волна за волной. И это было постоянным, неизменным положением дел с тех пор, как год назад Россия вновь вторглась на территорию Украины. Такова реальность, и мы не можем упускать это из виду».

2 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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