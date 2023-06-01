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У США є ракети під F-16, які є аналогами Storm Shadow

AGM-158 JASSM — малопомітна крилата ракета повітряного базування
Враховуючи очікувану передачу Україні винищувачів F-16, у США є ракета JASSM, яка інтегрована під цей літак. За своїми параметрами вона аналогічна до Storm Shadow

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

«У Вашингтоні знаходили дуже багато виправдань, щоб не постачати ракети ATACMS. Буде цікаво, якщо позиція зміниться. Водночас у США є інші можливості для посилення України далекобійним ракетним озброєнням. Враховуючи очікувану передачу Україні винищувачів F-16, саме на США покладуть питання забезпечення озброєнням — там є чудова ракета JASSM, яка інтегрована під цей літак. За своїми параметрами вона аналогічна до Storm Shadow. На мій погляд, ракети повітряного базування є ефективнішими, ніж інші ракетні комплекси. Водночас якщо США постачатимуть і JASSM, і ATACMS, — думаю, ніхто не буде проти», — вважає Катков.

1 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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