США объявили о пакете помощи Украине на $300 млн

Белый дом объявил в среду о новом пакете помощи Украине, который включает в себя системы ПВО, боеприпасы и иное военное оборудование на сумму до 300 миллионов долларов.

Это уже 39-й пакет помощи из запасов Пентагона, в который входят, в частности, системы ПВО Patriot и зенитные установки Stinger.

С начала правления администрации Байдена США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 38,3 миллиарда долларов.

Общая сумма помощи, выделенной Киеву после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, превысила 37,6 миллиарда долларов .

Выступая перед журналистами в среду, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби остановился на вопросе о том, кто несет ответственность за имевшие место ранее на этой неделе атаки беспилотников в Москве.

Кирби констатировал, что администрация Байдена не знает, кто несет ответственность за эти действия, добавив, что США не планируют проводить расследование по этому вопросу.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет помощи Украине на сумму до 300 млн долларов включает дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot; ракеты AIM-7 для ПВО; ЗРК Avenger; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 105-мм танковые боеприпасы; высокоточные авиационные боеприпасы; авиационные ракеты Zuni; боеприпасы для беспилотников; противотанковые комплексы АТ-4; более 30 млн патронов к стрелковому оружию; оборудование и системы разминирования; подрывные боеприпасы для преодоления препятствий; приборы ночного видения; запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя новый пакет помощи, отметил, что Россия продолжает вести ничем неспровоцированную войну против Украины.

«Только в мае Россия нанесла 17 воздушных ударов по Киеву, угрожая украинским семьям и опустошая гражданские районы. В ответ Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной, чтобы укрепить ее противовоздушную оборону и помочь Украине защитить свой народ от агрессии России», — заявил госсекретарь.

Он добавил, что до тех пор, пока Россия не закончит войну, «Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется».