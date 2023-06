Anti-Putin Russian dissident fighters say they will soon advance into their homeland Окупанти перетворюють Енергодар на військово-логістичну базу » Российские интернет-провайдеры начали блокировать OpenVPN-подключения Российские интернет-провайдеры начали блокировать OpenVPN-подключения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Роскомсвобода», ссылаясь на сообщения от дружественных VPN-провайдеров и пользователей. Судя по комментариям в Telegram, а также на известном форуме NTC.party, проблема наблюдается в разных регионах России у разных интернет-провайдеров. Среди операторов, на сетях которых зафиксированы факты блокировки, упомянуты Билайн (мобильный интернет в Казани, проводной интернет в Москве), Таттелеком, Дом.ру (Тула), МТС (Челябинск), Мегафон (Краснодар), Ростелеком (Краснодар) и другие. Наличие или отсутствие блокировки, судя по всему, зависит от наличия оборудования ТСПУ (DPI) на сети провайдера, также возможно что новые правила фильтрации пока что были применены только на некоторых сетях или только для определенных групп абонентов в тестовом режиме. Первые сообщения о блокировке OpenVPN появились приблизительно в 20 часов по Москве во вторник 30 мая. Блокировка осуществляется разрывом OpenVPN-сессии после нескольких пакетов. Соединение полностью устанавливается, но через секунду-две разрывается, либо прекращается обмен трафиком. По сообщениям некоторых пользователей, блокировка происходит только при подключении к серверам за пределами РФ, по сообщениям других пользователей, фильтрации подвержены даже подключения к серверам внутри страны.