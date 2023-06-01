Проти України триває агресія, яка підриває цінність свободи, і Європа захищатиме її — прем’єр Італії

Проти України триває російська агресія, яка підриває цінність свободи, проте Європа захищатиме її, заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Молдові.

«Цей саміт є дуже важливим самітом для підтвердження деяких фундаментальних речей, що Європа — це, насамперед, цивілізація, заснована на таких цінностях, як свобода і рівність між людьми. Немає Європи першого класу і серії «B»… Очевидно, все це набуває сенсу, коли ми опиняємося тут, у нинішньому контексті, який ми знаходимо з президентом Зеленським і, отже, з Україною», — сказала прем’єр-міністр Італії.

Як наголосила Мелоні, Італія спільно з державами Європейського Союзу надає чітку підтримку українцям, щоб допомогти їм захистити себе на шляху до припинення війни.

«Європа — це не організація, Європа — це цивілізація, і схід, і захід потребують її, і ця цивілізація була заснована на таких цінностях, як свобода, рівність. Проти України триває агресія, яка підриває цінність свободи, і ми її захищатимемо», — підсумувала вона.