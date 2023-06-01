Остин назвал «прискорбным» отказ Пекина от встречи министров обороны США и Китая

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг выразил сожаление в связи с тем, что Китай отклонил просьбу о встрече Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Выступая в присутствии министра обороны Японии Ясукадзу Хамады во время визита в Токио, Остин сказал, что он будет приветствовать «любую возможность контактов с руководством» и что он считает, что министерства обороны должны поддерживать каналы коммуникации открытыми.

Остин заявил журналистам, что страны, обладающие «значительным потенциалом», должны разговаривать друг с другом, чтобы управлять кризисами и не допускать, чтобы ситуация выходила из-под контроля.

Хамада заявил журналистам, что он и Остин согласились тесно сотрудничать по вызовам, исходящим от Китая, и отметил важность поддержания искреннего диалога с китайской стороной.