ООН пропонує відновити транзит російського аміаку через Україну

ООН пропонує Україні, Росії й Туреччині почати підготовку до відновлення транзиту російського аміаку через Україну, повідомляє видання Reuters. Це одна з “вимог” Кремля, у разі невиконання якої Росія погрожує заблокувати експорт зерна з України.
За даними джерел Reuters, зусилля ООН стосовно виконання російської умови про транзит аміаку є “взаємовигідною пропозицію” та “намаганням врятувати Чорноморську зернову угоду”, що дозволяє безпечний експорт зерна.
“ООН хоче провести паралельні переговори щодо розширення Чорноморської угоди, яка була узгоджена в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів”, — повідомило джерело Reuters.
Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що перемовини з цього приводу тривають, а “експорт аміаку є частиною підписаної угоди”.
Reuters також інформує, що Росія закликає розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.
Що стоїть за вимогами Росії стосовно транзиту аміаку
Питання транзиту аміаку та окремо роботи аміачного трубопроводу Тольятті-Одеса розглядали напередодні в Києві під час міжнародної конференції Grain Ukraine 2023, де українські посадовці пояснили, у чому може бути складність ситуації, і що саме може стояти за вимогами Росії стосовно нібито транзиту аміаку.
Заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков заявив, що “Україна відмовляється прокачувати російський аміак через свою територію, в обмін на повноцінну роботу зернової угоди».
“В угоді жодного слова нема про аміакопровід. Мова була лише про експорт наявного аміаку. Ні слова про трубу, ні слова про транзит”, — цитує Васькова видання AgroPolit.
28-30 мільйонів доларів прибутку російським відправникам аміаку
Васьков додав, що за сьогоднішніх цін йдеться про 28-30 мільйонів доларів США прибутку російським відправникам.
За його словами, українська сторона пропонувала росіянам перемовини разом з партнерами, росіяни вийшли з переговорного процесу. “Вони чекають вирішення інших пунктів, серед яких підключення до SWIFT “Россільхозбанку”, — розповів Васьков.
Утім Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що експорт зерна працюватиме безперешкодно – цитує Юрія Васькова Reuters.
Зернові вимоги РФ: зняти санкції, відновити аміакопровід, розморозити активи
Загалом МЗС Росії озвучувало такі вимоги в обмін на експорт зерна з України:
- перепідключити «Россельхозбанк» до SWIFT;
- відновити постачання в Росію запчастин до сільгосптехніки;
- зняти санкційні обмеження з транспортної логістики та страхування російського сільгоспекспорту;
- відновити роботу аміакопроводу «Тольятті-Одеса»;
- розморозити активи російських компаній за кордоном.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН привітав підтвердження Російською Федерацією продовження участі у Чорноморській ініціативі ще на 60 днів.
«Залишаються невирішені питання. Але представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжуватимуть їх обговорювати. Заглядаючи в майбутнє, ми сподіваємося, що експорт продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з Російської Федерації та України зможе безпечно та передбачувано йти у світові канали поставок», — заявив він.
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