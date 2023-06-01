Нічна ракетна атака по Києву: усі ворожі цілі знищено. Три людини загинули

Коротко:

Тривога у столиці пролунала о 02:49, а потім прогриміла серія вибухів. Внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобілі, житлові будинки, дільничний пункт поліції, школи та одну з поліклінік. Три людини загинули, серед них — дитина. Є постраждалі та госпіталізовані.

Близько 04:00 пролунав відбій повітряної тривоги у Києві та інших областях.

У КМВА повідомили, що обстріл відбувся з оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків і дуже швидко від початку повітряної тривоги: «Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу. За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони».

Також начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що слід дуже оперативно реагувати на повітряну тривогу: «Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги! І будьте особливо обережні – балістичні ракети летять дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди! Тому завчасно готуйте необхідні речі і мінімізуйте час зборів та переходу в укриття!»

У КМВА уточнили, що постраждали 10 людей (з них 1 дитина) у Деснянському районі, семеро з них госпіталізовані. Загинуло 3 людини, з них 1 дитина (2012 р.н.).

Пошкоджено житловий сектор — будинок, там вибиті вікна та двері. Також вибуховою хвилею зірвало балкон. Крім того, зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку; уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері; уламками пошкоджений дільничний пункту поліції; внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дніпровському районі три людини травмовані. В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Також зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю; є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли; зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

У Дарницькому районі інформація щодо постраждалих відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. А ще пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання; є падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі; уламки впали у дворах будинків, на проїжджій частині.

Реакція світу на атаку

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на нічну ракетну атаку в українській столиці.

«Міжнародний день захисту дітей розпочався трагічно в Києві, де рано вранці внаслідок авіаударів Росії загинуло щонайменше 2 дітей», — написав він.

Детальніше про нічну атаку читайте нижче! Еспресо вело текстовий онлайн.