НАТО рассматривает вопрос о сроках вступления Украины в альянс

Москва не может помешать Украине стать членом Североатлантического альянса, подчеркнул в четверг Йенс Столтенберг.

«Все союзники согласны с тем, что Москва не имеет права вето против расширения НАТО. Мы движемся вперед; союзники согласны (друг с другом в том), что Украина станет членом (альянса)», – сказал генеральный секретарь НАТО, выступая перед журналистами в Осло.

Напомним, что министры иностранных дел стран НАТО собрались в норвежской столице для урегулирования имеющихся разногласий в преддверии июльского саммита альянса в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече более 40 европейских лидеров в Молдове, подчеркнул, что Киев хотел бы получить на саммите «четкое» решение по поводу своего будущего в НАТО.

Напомним, что в 2008 году альянс принял решение о возможности вступления в него Украины, но Киеву до сих пор не был предоставлен план действий по вступлению.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис напомнил, что Киев пережил два вторжения, ожидая ответа от НАТО в течение 14 лет.

«Настало время сесть за стол переговоров и найти конкретный ответ на вопрос, как Украина будет интегрироваться в НАТО и когда она станет членом альянса», – сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поддержал этот призыв, добавив, что необходимо предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после войны, чтобы не оставлять «серых зон», которыми может воспользоваться Россия.

Столтенберг также призвал разработать рамки гарантий безопасности для Киева, чтобы не допустить новых военных действий со стороны России.

Другие союзники, в частности Германия и Люксембург, отметили риски, связанные с возможностью скорого вступления Украины в НАТО.

Венгрия выразила мнение, что этот вопрос не может стоять на повестке дня предстоящего саммита.

«Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о принятии новых членов, (которые находятся) в состоянии войны», – заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.