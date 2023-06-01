На Закарпатті заборонили всі релігійні організації, пов’язані з РФ

На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Також заборона сягає й інших громадських організацій, зокрема, які будь-яким чином мають відношення до Кремля.

Про це йдеться у відповідному рішенні обласної ради.

Відповідне рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області» щойно підтримали депутати обласної ради.

«Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією», — йдеться в документі.

До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.