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Магнітна буря накриє Землю 2 червня: метеозалежні можуть відчувати головний біль

Про це свідчать за дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

У червні очікується п’ять магнітних бурь. Перша з них очікується 2 червня, наступні — 10 і 16 червня. Ці бурі будуть одноденними і слабкими (4 бали).

Потім сильна буря потужністю 5 балів триватиме три дні поспіль — із 18 по 20 червня.

Останній день місяця — 30 червня — знову відзначиться підвищеною сонячною активністю. Потужність цієї бурі складе 4 бали.

1 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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