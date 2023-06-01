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Коаліції Patriot і винищувачів покладуть край ракетному терору РФ і прискорять мир – Зеленський

Завдяки допомозі партнерів у рамках коаліції Patriot і сучасних винищувачів буде покладено край російському ракетному терору, а також це дасть змогу наблизити мир.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, повідомляє «Європейська правда».

Він нагадав, що під час сьогоднішньої російської ракетної атаки на Київ загинуло троє осіб, у тому числі одна дитина.

«Наразі є дві вирішальні складові: коаліція Patriot, яка покладе край російському шантажу балістичними ракетами, і коаліція сучасних винищувачів, які доведуть, що терор проти наших міст не має шансів», – зазначив Зеленський.

За його словами, швидкість формування цих коаліцій «буквально прискорює мир».

1 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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