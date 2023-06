Зеленський: Україна і Молдова будуть разом в Євросоюзі Anti-Putin Russian dissident fighters say they will soon advance into their homeland » Как генерировать больше контента без потери качества? Ведение страничек и групп в социальных сетях, а также тематических каналов в популярных мессенджерах предусматривает необходимость регулярно публиковать новый контент. В случае с ресурсами развлекательной тематики может потребоваться размещение по несколько постов в день – и так ежедневно без перерывов и выходных. Рассмотрим надёжные способы, которые помогут создавать больше уникального и качественного контента для блогов, сайтов и социальных сетей за меньшее время. Генерация контента в нейросети Одним из простых способов повысить количество создаваемого текстового контента является использование возможностей нейросетей. Одной из самых популярных представительниц данной категории ресурсов является нейросеть ChatGPT, которая владеет интеллектуальными алгоритмами генерации текстов на заданные темы. Ввиду ограниченности возможности использования данного способа в России, а также из-за частого зависания ввиду перегрузок сервера, многие блогеры и владельцы групп в социальных сетях активно осваивают альтернативные трастовые ресурсы. Например, это такие известные аналоги чата gpt, как сервис Балабоба, нейросеть ruGPT-3, облачный сервис rytr.me и некоторые другие ресурсы. Ознакомиться с полным перечнем самых популярных аналогов известной нейросети ChatGPT можно на сайте trafficcardinal.com. Здесь же представлен перечень лучших нейросетей для эффективного поиска информации практически на любую интересующую тему. Что нужно для генерации контента Чтобы автоматически создавать качественные, уникальные и интересные тексты для публикации в блогах, на сайтах и в социальных сетях, необходимо дать нейросети правильные вводные. Искусственный интеллект способен генерировать короткие, средние и длинные тексты на широкий спектр тематик, для чего необходимо, прежде всего, задать нужное тематическое направление, а также указать ключевые слова, по которым будет генерироваться контент. Критерием хорошей работы при этом можно считать создание тематического интересного текста, в котором развёрнуто раскрывается ключевая тема, а также нет или почти нет ошибок. Используя ChatGPT и её надёжные отечественные аналоги, можно тратить на написание текстовых материалов для блогов и социальных сетей на порядок меньше времени, и при этом не потерять ни одного подписчика, поскольку пользователи не отличат тексты, написанные человеком и искусственным интеллектом при условии качественной вычитки и редактуры. Работая с хорошей нейросетью, редакторство сводится к беглому прочтению текста и исправлению единичных ошибок. Во всём остальном материал обычно полностью готов к публикации.