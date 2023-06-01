Дания предложила принять саммит по установлению мира в Украине

Дания хотела бы провести в июле саммит, направленный на достижение мира между Украиной и Россией, но для этого необходимо участие Индии, Китая и Бразилии, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» в Японии искал глобальной поддержки плана Киева по прекращению войны России в Украине и предложил провести глобальный саммит в июле.

«Если Украина сочтет, что пришло время для проведения такой встречи, это было бы замечательно. В этом случае, разумеется, Дания хотела бы провести такую встречу», – заявил Лёкке Расмуссен журналистам в кулуарах Совета ЕС по международным делам в Брюсселе.

«Для начала нам нужно приложить усилия для появления глобальных обязательств по организации такой встречи», – заявил Лёкке Расмуссен, отметив, что на саммите должны присутствовать не только союзники Украины.

«Необходимо привлечь интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай, – сказал он. – Мне сложно представить участие России».

В прошлом году Зеленский предложил мирный план из десяти пунктов, который призывает Россию полностью вывести войска из Украины и уважать территориальную целостность Украины.