Боррель: Проблема Придністров’я не завадить Молдові на шляху до ЄС

Ситуація із невизнаним Придністров’я не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.
Про це після прибуття на саміт у молдовському селі Бульбоака заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда«.
«Рух Молдови в бік ЄС не залежить від подій у Придністров’ї», – сказав він.
Боррель нагадав, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми (острів розділений на Республіку Кіпр і невизнану Турецьку республіку Північного Кіпру).
«Молдова теж може це зробити», – додав він.
Однак, за словами Борреля, для цього Молдова повинна надалі впроваджувати реформи.
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