Боррель: Проблема Придністров’я не завадить Молдові на шляху до ЄС

Ситуація із невизнаним Придністров’я не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.

Про це після прибуття на саміт у молдовському селі Бульбоака заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда«.

«Рух Молдови в бік ЄС не залежить від подій у Придністров’ї», – сказав він.

Боррель нагадав, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми (острів розділений на Республіку Кіпр і невизнану Турецьку республіку Північного Кіпру).

«Молдова теж може це зробити», – додав він.

Однак, за словами Борреля, для цього Молдова повинна надалі впроваджувати реформи.