ООН пропонує відновити транзит російського аміаку через Україну The US House of Representatives has raised the debt ceiling » Белый дом: США не знают, кто стоит за атакой дронов на Москву Администрация президента США Джо Байдена не знает, кто стоит за состоявшейся на этой неделе атакой дронов на Москву. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель администрации Джон Кирби. Ранее Белый дом заявлял, что не поддерживает потенциальные украинские удары по российской территории. Кирби отметил, что Киев отрицает свою ответственность за удар беспилотниками, в результате которого были повреждены три жилых дома на юго-западе города. Представитель администрации Байдена сказал, что Вашингтону неуместно будет проводить своё расследование случившегося. Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла 30 мая. За медицинской помощью обратились два человека. Из трёх долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один. Осматривавшие обломки эксперты считают, что дроны не долетели до намеченных целей, пишет газета «Коммерсантъ». Всего дронов было восемь, сообщили в российском министерстве обороны. Один из них упал в нескольких минутах лёта от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве. По данным газеты The Moscow Times, Путин с большой долей вероятности находился в этот момент в резиденции. Источник издания утверждает, что президент был разбужен рано утром из-за воздушной угрозы. Москва возложила ответственность за удар на Киев. Путин заявил, что удары были нанесены в ответ на удар по штабу военной разведки Украины. В Киеве атаку на штаб отрицают. Служба новостей «Голоса Америки»