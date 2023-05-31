 
«  
  »

Зеленський зустрівся з представниками ВAE Systems, яка виготовляє танки Challenger

У вівторок, 30 травня, Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії ВAE Systems, яка виготовляє танки Challenger та обговорив розміщення виробництва їхньої продукції в Україні

Про це йдеться у телеграмі президента.

Президент провів зустріч з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.

Глава держави також анонсував початок роботи над відкриттям офісу компанії в нашій країні та заявив, що Україна може стати хабом для ремонту та виготовлення продукції ВАЕ Systems.

«Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії. Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз», — йдеться у повідомленні.

31 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  