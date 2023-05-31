Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні далекобійну зброю

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі Globsec, пише пресслужба ЄК.

Зокрема, вона наголосила, що необхідно стояти міцно на боці українців “стільки, скільки це необхідно”.

“Негайною потребою, і ви це знаєте, є військова допомога, щоб підтримувати зусилля українських збройних сил. Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

“Ті, хто можуть, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення”, – додала вона.