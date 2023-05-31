У Росії назвали усіх британських чиновників «законною воєнною ціллю»

Про це Медведєв написав у telegram.

Заяву він зробив, коментуючи слова глави МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі.

Клеверлі сказав, що Україна, захищаючи себе, має право застосовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати спроможність Росії спрямовувати сили на саму Україну.

Медведєв заявив, що Велика Британія «в рамках загальновизнаного міжнародного права, що регулює ведення сучасної війни», може бути кваліфікована як держава, яка перебуває у стані війни з Росією.

«Сьогодні Велика Британія виступає союзником України, надаючи їй військову допомогу у вигляді обладнання та спеціалістів, тобто, де-факто веде проти Росії неоголошену війну. У такому разі будь-яка її посадова особа (як військова, так і цивільна, яка сприяє війні) може розглядатися як законна військова ціль», — написав Медведєв.