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У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію», — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці затримали сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Їхні дії могли розкрити технічні характеристики системи протиповітряної оборони.

Правоохоронці затримали дев’ятьох громадян, які знімали роботу ППО

Фото: Головне управління Національної поліції

Зазначається, що усіх затриманих доставили до відділу поліції, опитали та проінструктували правоохоронці. Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки України, які з’ясовують усі обставини.

У поліції нагадали українцям, що знімати роботу ППО не можна.

31 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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