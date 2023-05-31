Как выбрать букмекера и на что ставить в Казахстане Росія все більше програє ініціативу у війні – розвідка Британії » У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО Правоохоронці затримали дев’ятьох громадян, які під час чергової масованої атаки знімали на камеру роботу ППО та поширювали відео в соціальні мережі. Порушників передали СБУ Про це повідомила пресслужба поліції Києва. «Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію», — йдеться у повідомлені. Правоохоронці затримали сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Їхні дії могли розкрити технічні характеристики системи протиповітряної оборони. Фото: Головне управління Національної поліції Зазначається, що усіх затриманих доставили до відділу поліції, опитали та проінструктували правоохоронці. Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки України, які з’ясовують усі обставини. У поліції нагадали українцям, що знімати роботу ППО не можна.