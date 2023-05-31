Советник Зеленского: Мирный план Украины — единственный способ прекратить войну

Главный дипломатический советник Зеленского подчеркнул, что мирный план Киева – единственный способ прекратить войну России в Украине, так как время для посреднических усилий прошло. Он отверг мирные инициативы, исходившие в последние месяцы от Китая, Бразилии, Ватикана и Южной Африки.

«Не может быть бразильского мирного плана, китайского мирного плана, южноафриканского мирного плана, когда вы говорите о войне в Украине», – сказал Жовква.

В этом месяце Зеленский предпринял серьезную попытку привлечь на свою сторону глобальный Юг, объединяющий государства Латинской Америки, Африки и большей части Азии, в ответ на мирные шаги некоторых из этих стран. Зеленский посетил саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, Ираком и другими делегациями.

В кулуарах саммита «Большой семерки» в Хиросиме Зеленский встретился с лидерами Индии и Индонезии – важными представителями глобального Юга.

В то время как Киев пользуется твердой поддержкой Запада в своей борьбе с Кремлем, он не получил такой же поддержки со стороны глобального Юга, куда Россия вкладывала свою дипломатическую энергию на протяжении уже многих лет.

Москва укрепила связи с державами этого региона во время войны в Украине, в том числе за счет продажи энергии Индии и Китаю.

В ответ на эмбарго Запада на импорт российской нефти, Россия использует морские пути для перенаправления своих поставок с традиционных европейских рынков в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Найроби в надежде заключить торговый договор с Кенией и неоднократно посещал страны Африки пока идет война в Украине. Этим летом в Санкт-Петербурге должен состояться саммит Россия-Африка.

В знак того, что Украина пытается бросить вызов дипломатическому влиянию России, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе отправился в свое второе турне по странам Африки.

Игорь Жовква также заявил, что завоевание поддержки глобального Юга является сейчас для Украины приоритетом. Он подчеркнул, что несмотря на стремление его страны в начале войны укрепить, прежде всего, связи с западными партнерами, обеспечение мира – вопрос, который волнует все страны.

Он преуменьшил значение призывов папы Римского Франциска к диалогу с Россией, назвавшего оккупированные территории Украины «политической проблемой».

«В этот период открытой войны нам не нужны никакие посредники. Слишком поздно для посредничества», – объяснил Жовква.

Он также сказал, что реакция на мирный план Украины из 10 пунктов на саммите G7 была исключительно положительной.

«Ни одна формула не вызвала опасений со стороны стран G7», – подчеркнул Жовква.

Киев хотел бы, чтобы лидеры «Большой семерки» помогли собрать как можно больше лидеров стран глобального Юга на «Саммит мира», который Киев предложил провести этим летом, сказал он, добавив, что место проведения еще обсуждается.

Россия заявляет, что она открыта для мирных переговоров с Киевом, но при этом утверждает, что любые переговоры должны основываться на «новых реалиях», то есть на признании российской аннексии пяти украинских областей, которые Россия полностью или частично контролирует. Это условие не приемлемо ни для Украины, ни для ее западных союзников.

Китай, вторая по величине экономика в мире и главный торговый партнер Украины до войны, выступил с концепцией мира из 12 пунктов, которая призывает к прекращению огня, но не осуждает вторжение и не обязывает Россию вывести войска с оккупированных территорий.

Поддерживая тесные связи с руководством России, Пекин в этом месяце направил и в Киев, и в Москву посланника Ли Хуэя, чтобы продвигать китайские мирные предложения.

Жовква рассказал, что китайский посланник был подробно проинформирован о ситуации на поле боя, на Запорожской атомной станции, об атаках на энергосистему Украины и о депортации украинских детей России, что является российским военным преступлением.

«Он слушал очень внимательно. Немедленного ответа не последовало… Посмотрим. Китай – мудрая страна, которая понимает свою роль в международных делах», – отметил Жовква.