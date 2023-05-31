Росіяни мінують завод «Титан» у Криму

Про це заявив військовий партизанський рух Атеш.

«Агент Атеш повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, що знаходиться біля міста Армянськ», — сказано в повідомленні.

Представники руху припускають: «рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом».

«Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в «екологічному тероризмі». Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться», — запевнили партизани.

Представники Атеш додали, що вони продовжують фіксувати дії росіян на окупованих територіях.