Росіяни мінують завод «Титан» у Криму

Про це заявив військовий партизанський рух Атеш.
«Агент Атеш повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, що знаходиться біля міста Армянськ», — сказано в повідомленні.
Представники руху припускають: «рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом».
«Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в «екологічному тероризмі». Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться», — запевнили партизани.
Представники Атеш додали, що вони продовжують фіксувати дії росіян на окупованих територіях.
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