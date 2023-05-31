 
«  
  »

Росія будує масштабні комплекси для зберігання трупів військових, яких ліквідували в Україні

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В Росії у Курську та Ростові-на-Дону будують комплекси для сортування та зберігання трупів бійців, які загинули на війні проти України. Кожен з цих об’єктів займатиме площу понад 4000 кв м і буде обладнаний спеціальними зонами для проведення слідчих дій та досліджень.

Комплекси включатимуть рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць, склади з трунами та похоронними приналежностями, а також скорботні зали.

Зазначається, що загальна вартість будівництва становитиме понад 600 мільйонів рублів у Ростові-на-Дону і понад 800 мільйонів рублів у Курську. Вартість рефрижераторного обладнання для кожного комплексу оцінюється у понад мільярд рублів.

ГУР запевняє, що російська армія не в змозі справитися з потоком ліквідованих військових в Україні.

«Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих», — йдеться у повідомлені.

ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчинив воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. «В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії», — зазначили в ГУР.

31 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  