Російська армія за добу втратила 470 військових

Про це 31 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 25.02.22 по 31.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано
- танків — 3 802 (+0)
- бойових броньованих машин — 7 472 (+3)
- артилерійських систем — 3 460 (+15)
- РСЗВ — 575 (+0)
- засоби ППО — 333 (+1)
- літаків — 313 (+0)
- гелікоптерів — 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 124 (+32)
- крилаті ракети — 1 107 (+0)
- кораблі /катери — 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 230 (+11)
- спеціальна техніка — 454 (+0).
Дані уточнюються.
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