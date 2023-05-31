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Російська армія за добу втратила 470 військових

Про це 31 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 31.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 25.02.22 по 31.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано
  • танків — 3 802 (+0)
  • бойових броньованих машин — 7 472 (+3)
  • артилерійських систем — 3 460 (+15)
  • РСЗВ — 575 (+0)
  • засоби ППО — 333 (+1)
  • літаків — 313 (+0)
  • гелікоптерів — 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 124 (+32)
  • крилаті ракети — 1 107 (+0)
  • кораблі /катери — 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 230 (+11)
  • спеціальна техніка — 454 (+0).

Дані уточнюються.

31 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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