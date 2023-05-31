ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна Естонія не піддасться тиску з боку РФ і не відмовиться очолити ОБСЄ » Російська армія за добу втратила 470 військових Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 207 910 російських військових, 3802 танки та 3124 БПЛА Про це 31 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 25.02.22 по 31.05.23 орієнтовно становлять: особового складу — близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано

танків — 3 802 (+0)

бойових броньованих машин — 7 472 (+3)

артилерійських систем — 3 460 (+15)

РСЗВ — 575 (+0)

засоби ППО — 333 (+1)

літаків — 313 (+0)

гелікоптерів — 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 124 (+32)

крилаті ракети — 1 107 (+0)

кораблі /катери — 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 230 (+11)

спеціальна техніка — 454 (+0). Дані уточнюються.