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Макрон извинился перед странами Восточной Европы за недооценку российской угрозы

Президент Франции подчеркнул недопустимость разделения Европы на «старую» и «новую»

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду принес извинения восточноевропейским странам, заявив, что Франция должна была уделять им больше внимания, когда они предупреждали об агрессивности России еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Выступая на проходящем в Братиславе форуме GLOBSEC, президент Франции подчеркнул недопустимость разделения на «старую» и «новую» Европу, имея в виду сохраняющиеся разногласия между восточными и западными членами ЕС по проблемам, связанным с Россией.

«Некоторые говорят, что, промолчав, мы упустили возможность. Я думаю, что мы также упустили возможность выслушать вас. Теперь это уже в прошлом», – сказал Макрон под аплодисменты аудитории.

Высказывание Макрона содержало намек на слова бывшего президента Франции Жака Ширака, заявившего в 2003 году, что страны Восточной Европы, которые встали на сторону США и Великобритании в вопросе о вторжении в Ирак (напомним, что против этого решения выступили Франция и Германия), упустили «хорошую возможность промолчать».

Это высказывание вызвало шок в странах Восточной Европы и в ряде случаев способствовало возникновению недоверия между старыми и новыми членами ЕС.

31 мая, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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