Естонія не піддасться тиску з боку РФ і не відмовиться очолити ОБСЄ

Естонія не має наміру підкорятися Росії, яка виступає проти запланованого на наступний рік головування балтійської країни в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє ERR.

«Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що Росія може диктувати, хто їм підходить», — сказав Цахкна.

За його словами, Росія хоче боротися не лише з Естонією, а й блокувати діяльність різних міжнародних організацій, які побудовані на демократичних засадах і де враховуються інтереси різних держав-членів.

«Москва хоче заблокувати цю діяльність, яка б боролася і давала оцінку агресії Росії. Це цілком зрозуміло, але це неприйнятно, і ми не піддамося цьому тиску», — заявив міністр.

Зазначається, що Естонія вже подавала свою кандидатуру на головування в ОБСЄ у 2021, однак тоді Росія та Білорусь скористалися можливістю заблокувати це, оскільки для затвердження кандидатури нового голови необхідний консенсус.

«Всі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці Росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення продовжуються», — зазначив Цахкна.

У міністерстві закордонних справ Фінляндії вважають, що організація з безпеки та співробітництва в Європі може розпастися через небажання Російської Федерації та Білорусі схвалити головування Естонії.

«Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації», — голова МЗС Фінляндії.