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Эйлат создаст солнечную станцию для достижения энергетической независимости от Израиля

Эйлат создаст солнечную станцию для достижения энергетической независимости

Мэрия Эйлата, города с вечно чистым небом и ярким Солнцем, собирается создать большую солнечную станцию и стать энергетически совершенно независимой от «большой земли».

Мэр города Эли Ланкри рассказал на Конференции по климату, открывшейся сегодня в городе, что у Эйлата уже есть 11 солнечных станций. Он продолжит развивать эту отрасль с тем, чтобы добиться полной энергетической независимости от центра и стать поставщиком, а не потребителем электроэнергии. Сейчас в курортном городе у Красного моря очень дорогая электроэнергия, что объясняется удаленностью города от электростанций.

Глава отдела окружающей среды в муниципалитете Асаф Адмон сказал на конференции, что со временем мэрия полностью отключит общественные здания от сети «Хеврат хашмаль» и перейдет на собственную энергию.

Жители города смогут покупать электроэнергию у муниципалитета или стать акционерами новой солнечной станции в Эйлате.

Мэр города сказал в интервью газете «Исраэль а-йом», что городские власти максимально поощряют установку солнечных панелей на крышах домов. Тем, у кого нет крыши, то есть жителям многоквартирных домов, мэрия намерена предложить стать участниками проекта создания солнечной станции в Эйлате.

Подобные планы могут быть разработаны и мэриями других городов, так как в центре страны солнечных дней не намного меньше, чем в Эйлате. Так, в Тель-Авиве в среднем 300 солнечных дней в году. Да и в северной Хайфе с середины мая до середины октября в небе почти не бывает облаков.

news.israelinfo.co.il

31 мая, 2023 | Category: Израиль, Новости

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