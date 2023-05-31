Эйлат создаст солнечную станцию для достижения энергетической независимости от Израиля

Мэрия Эйлата, города с вечно чистым небом и ярким Солнцем, собирается создать большую солнечную станцию и стать энергетически совершенно независимой от «большой земли».

Глава отдела окружающей среды в муниципалитете Асаф Адмон сказал на конференции, что со временем мэрия полностью отключит общественные здания от сети «Хеврат хашмаль» и перейдет на собственную энергию.

Жители города смогут покупать электроэнергию у муниципалитета или стать акционерами новой солнечной станции в Эйлате.

Мэр города сказал в интервью газете «Исраэль а-йом», что городские власти максимально поощряют установку солнечных панелей на крышах домов. Тем, у кого нет крыши, то есть жителям многоквартирных домов, мэрия намерена предложить стать участниками проекта создания солнечной станции в Эйлате.

Подобные планы могут быть разработаны и мэриями других городов, так как в центре страны солнечных дней не намного меньше, чем в Эйлате. Так, в Тель-Авиве в среднем 300 солнечных дней в году. Да и в северной Хайфе с середины мая до середины октября в небе почти не бывает облаков.

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