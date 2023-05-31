Чем отличается целевой займ от обычного кредита

При целевом займе кредитование происходит для финансирования конкретных запросов потребителя.

При обычном кредите деньги предоставляются заемщику для свободного пользования. То есть, выдавая потребительский кредит, финансовое учреждение не контролирует, куда истрачены деньги.

Целевые займы и кредиты отличаются несколькими основными аспектами:

• назначением;

• процентной ставкой;

• сроком кредитования;

• финансовым контролем и обеспечением.

Познакомимся с каждым из них.

Назначение кредитов и займов

В отличие от простого кредита средства целевого займа можно израсходовать только на цели, указанные в заявке: квартиру, автомобиль и т.д. К примеру, заявки на автокредиты в последнее время стали снова расти.

Деньгами, полученными по обычному кредиту, можно пользоваться по своему усмотрению: оплатить товары и услуги, поехать путешествовать, отметить свадьбу, отремонтировать квартиру и т.п.

Ставка по кредитованию

На целевые займы процентные ставки часто устанавливаются ниже. Объяснение этому в том, что у банка больше уверенности в надежности такой ссуды – заключается договор страхования, оплачивается первоначальный взнос, предоставляются другие гарантии. Все это исключает непродуманное использование средств.

Выдача обычных кредитов заемщикам происходит с более высокой процентной ставкой, так как клиентам не нужно отчитываться перед кредитором о своих тратах. Из-за того, что средства могут использоваться в самых разнообразных направлениях, риски невозврата долга кредитору возрастают. Поэтому в целях избежания долговой ямы, рекомендуем заранее рассчитать переплату по займу, например в кредитном калькуляторе на credcalc.ru. Так или иначе, выгода в оформлении целевых кредитов существеннее, так как сумма переплаты по ним ниже, а условия от банка лояльнее.

Сроки кредитования

При целевом кредитовании период действия договора займа нередко зависит от сроков реализации проекта. Так, ипотечный кредит, особенно льготный, может выдаваться на срок не более 30 лет, автокредит — на 3–5 лет, образовательный кредит — на 1–6 лет и т.д. Обычный кредит без указания цели оформляют на более короткие сроки.

О финансовом контроле и обеспечении

Выдав целевой заем, банковская организация станет обязательно контролировать, как используются средства, и это в некоторой степени ограничивает заемщика: требуется регулярно предоставлять отчеты. При обычном кредитовании банку нет необходимости контролировать расходование денег на конкретные цели. Он получает свою выгоду процентами за использование клиентом ссуды.

Для целевых кредитов нередко требуется обязательное обеспечение в виде недвижимости, автомобиля, драгоценностей. Также зачастую необходимо застраховать жизнь и здоровье заемщика. Хотя можно и отказаться от страховки и других дополнительных услуг.

Выдавая автокредит, банк возьмет в качестве залога автомобиль, а при ипотечном кредитовании — квартиру или дом. Простые (нецелевые) кредиты могут оформляться и с обеспечением в виде поручительства, залога, и без него.

За чем выгоднее обратиться: целевым займом или простым кредитом

Целевым займам и обычным кредитам характерны свои отличительные особенности. Какой кредитный продукт подходит именно вам, определяют ваша конкретная ситуация и цель.

До принятия решения внимательно ознакомьтесь с предложениями банков, их условиями и требованиями, отзывами других заемщиков. Если вы намерены приобрести новое жилье, оформляйте ипотечный кредит, если нужна новая машина — обращайтесь за автокредитом. Как ни странно, но не смотря на кризис желающих оформить автокредит в России не уменьшилось.

Получить образование в другой стране поможет заем в банке, выдающем в долг на образовательные цели. Благодаря целевому кредитованию сможете сократить сумму переплаты, так как банки установят процентную ставку более низкую, чем для потребительских кредитов.