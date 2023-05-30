ЗСУ просуваються вперед. Сирський показав відео з околиць Бахмута

На сході тривають запеклі бої, та нашим захисникам вдається просуватися на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога», — написав він.

Так, Сирський опублікував відео з околиць Бахмута. На ньому пулеметники «криють» ворожу посадку, щоб наші військові могли просуватися вперед.

Зазначимо, що при просуванні захисники мають бути особливо обережними, адже території можуть бути замінованими.

На відео видно, що наші бійці змогли закріпитися на бліндажах. Вони також показали окопи.