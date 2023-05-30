Зеленський обговорив із Рютте створення авіаційної коаліції та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте створення авіаційної коаліції та посилення системи протиповітряної оборони.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні в понеділок, повідомляє «Європейська правда».
За словами президента, він проінформував Рютте про удари російських терористів.
«Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО», – сказав Зеленський.
Він подякував Рютте за готовність і надалі допомагати захищати людей.
«Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності», – зазначив глава держави.
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