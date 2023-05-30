 
«  
  »

Зеленський обговорив із Рютте створення авіаційної коаліції та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте створення авіаційної коаліції та посилення системи протиповітряної оборони.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні в понеділок, повідомляє «Європейська правда».

За словами президента, він проінформував Рютте про удари російських терористів.

«Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО», – сказав Зеленський.

Він подякував Рютте за готовність і надалі допомагати захищати людей.

«Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності», – зазначив глава держави.

30 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  