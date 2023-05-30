РФ не вдасться масованими ударами по Києву стримати український контрнаступ, — ISW Захистники за добу знищили 410 загарбників та 51 крилату ракету » Зеленський обговорив із Рютте створення авіаційної коаліції та посилення ППО Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте створення авіаційної коаліції та посилення системи протиповітряної оборони. Про це Зеленський сказав у відеозверненні в понеділок, повідомляє «Європейська правда». За словами президента, він проінформував Рютте про удари російських терористів. «Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО», – сказав Зеленський. Він подякував Рютте за готовність і надалі допомагати захищати людей. «Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності», – зазначив глава держави.