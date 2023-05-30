Financial Times: Україна здійснює серію «формувальних операцій», щоб обдурити росіян перед наступом » В Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня Відтепер в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня. Верховна Рада підтримала відповідний проєкт. Про це у телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк. Так, проєкт закону “Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років” (№9278) підтримали 317 народних депутатів. Зокрема, таким законом передбачається, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься 8 травня. Також 8 травня буде вихідним днем.