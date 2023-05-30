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В Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня

Відтепер в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня. Верховна Рада підтримала відповідний проєкт.

Про це у телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Так, проєкт закону “Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років” (№9278) підтримали 317 народних депутатів.

Зокрема, таким законом передбачається, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься 8 травня.

Також 8 травня буде вихідним днем.

30 мая, 2023 | Category: Новости, Украина

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