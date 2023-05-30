В ЄС припустили заборону Twitter

Про це повідомив міністр цифрового переходу та телекомунікацій Франції Жан-Ноель Барро в ефірі francetvinfo.

«Twitter буде заборонено в Європейському Союзі, якщо він не відповідатиме нашим правилам», — сказав міністр.

Він пояснив, що з 25 серпня набуває чинності закон про цифрові послуги, щоб «змусити платформи боротися з дезінформацією». Закон передбачає зобов’язання видаляти незаконний контент і заборону реклами, орієнтованої на неповнолітніх. Платформи, які не дотримуються цих правил, ризикують отримати штраф у розмірі до 6% від обороту.

«Я хочу, щоб Twitter відповідав цим європейським правилам, інакше він більше не буде бажаним у Європі. Платформа буде «забанена» в Європейському Союзі у випадку порушення», — зазначив Барро.

Також, міністр визнає, що Twitter «відіграє важливу роль у публічних дебатах», але, за його словами, «дезінформація є однією із загроз демократії».