Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня: міністр освіти перший “випробував” це на собі

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий добровільно відмовився від наукового ступеня кандидата наук.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лісового, уряд уже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Такої можливості раніше не існувало, тепер вона з’явилася.

“На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і з учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії”, — зазначив він.

Міністр пояснив, що в Україні настав час сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце “тільки для справжньої послідовної науки”.

“Як військову форму мають право носити тільки військові, так і мати наукові ступені, як на мене, мають тільки науковці. Наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який ще доопрацьовується. Наше завдання — розвивати, підтримувати й посилювати прогресивну науку і тих, хто нею займається, — відповідально й ефективно”, — резюмував Лісовий.