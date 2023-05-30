У водах Скандинавії плаває російський «кит-шпигун»

У територіальних водах Скандинавії помітили полярного кита-білуга в нашийнику. Місцева влада вважає, що це російський «кит-шпигун», на його нашийнику є напис «Спорядження Петербург 2019».

Про це повідомляє The Guardian.

Кита помітили у неділю в територіальних водах Швеції, неподалік її південно-західного узбережжя.

За словами шведських зоологів, південь Швеції – надто теплі води для білуг, зазвичай вони живуть ближче до Полярного кола. Фахівці вважають, що кит заплив на південь у пошуках пари чи компанії, оскільки білуги – дуже соціальний вид.

Це не перша поява білуги у водах Скандинавії. Вперше кит був помічений у Норвегії у квітні 2019 року. Його нашийник був оснащений кріпленнями для відеокамер. Кит був навчений слідувати за кораблями. Імовірно, він міг утекти з тренувальної військової бази або міг бути випущений «на завдання», але дорогою втратив відеокамери.

Про тварину багато писала місцева преса. Йому дали прізвисько Хвалдімір – від норвезького слова hval (кит) та імені російського президента Володимир. Нині Хвалдіміру близько 14 років. Зоологи стверджують, що він не боїться морських суден і доброзичливий до людей. Припускають, що раніше він багато спілкувався з людьми і був добре надресирований.

У 1980-х роках радянська армія розвивала програму навчання дельфінів для виявлення підводних мін. Ця програма була закрита у 1990-х. У 2017 році російський державний телеканал «Звезда» повідомляв про програму навчання китів-білуг, тюленів та дельфінів для використання у військових цілях.