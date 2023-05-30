Спецпосланник папы Римского призвал к созданию культуры мира

Спецпосланник папы Римского Франциска по вопросам установления мира в Украине, опытный специалист католической церкви по урегулированию конфликтов, осудил войну как «пандемию» и заявил, что все христиане призваны быть миротворцами.

В своих первых публичных комментариях после назначения спецпосланником по Украине кардинал Маттео Зуппи призвал к созданию культуры мира, чтобы ответить на «глубокую обеспокоенность – иногда невыраженную, часто неслышимую – людей, которым нужен мир».

Ранее в этом месяце Ватикан подтвердил, что папа Франциск поручил Зуппи «помочь ослабить напряженность в конфликте в Украине в неизменной надежде Святого Отца, что это может инициировать пути к миру».

Других подробностей обнародовано не было, Ватикан сообщил, что детали все еще изучаются.

67-летний Зуппи – архиепископ Болоньи, президент конференции итальянских епископов и ветеран инициатив Католической церкви по посредничеству в достижении мира, которые он осуществлял благодаря своей давней связи с Общиной Святого Эгидио.

Через эту благотворительную организацию, базирующуюся в Риме, Зуппи в 1990-х годах участвовал в посреднических усилиях по заключению мирных соглашений, положивших конец гражданским войнам в Гватемале и Мозамбике, и возглавлял комиссию по переговорам о прекращении огня в Бурунди в 2000 году, сообщила Община Святого Эгидио.