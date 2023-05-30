Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись

Російські окупанти за добу не просунулись на жодному напрямку, де намагалися вести наступ. Українські бійці контролюють південно-західні околиці Бахмута — заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

«Схід — епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Йдеться про — Лиманський, Авдіівський, Шахтарський.

На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить».

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстріли та завдають авіаударів.

Також на цьому напрямку, за словами Маляр, триває заміна та перегрупування ворожих військ.