Радиочастотные соединительные кабели (джамперы)

Основное назначение радиочастотных соединительных кабелей – передавать радио- и видеосигналы, которые имеют диапазон волн от сантиметров до метров. Они не подвергаются воздействию акустических шумов, а также устойчивы к морозам и влажности. Заказать прочные кабели, которые будут служить до 15 лет, можно в https://selteq.com.ua/radiochastotnye-soedinitelnye-kabeli-dzhampery/.

Классификация кабелей

Радиочастотные соединительные кабели бывают нескольких видов, а именно:

С наличием сплошной изоляции. Между жилами и экраном предусмотрено заграждение. С воздушной изоляцией. На кабелях, идущих параллельно, предусмотрены специальные изоляционные колпачки. С полувоздушной изоляцией. На каркасе есть обмоточная изолированная трубка.

Выбирать разновидность кабеля нужно на основе его использования. На проводах есть маркировка в виде цифр и букв, которая определяет назначение изделия.

Диаметр радиочастотных кабелей (джамперов) варьируется от 0,2 мм до 25 см. Самые маленькие размеры используются для передачи данных в сантиметровом диапазоне. Большие диаметры уместны, чтобы передавать мощные сигналы с высокой скоростью.

Кабели можно использовать для подключения бытовой техники или инструментов к сети питания. Они также применяются для создания прочных удлинителей.

Особенности изделий

В среднем, джамперы будут служить 10-15 лет. Главное – бережно к ним относиться. Радиочастотные соединительные кабели способны работать, как в морозы, так и жару. Могут выдерживать до +85°С.

Если возникают сложности с подбором товара, можно получить консультацию специалистов. Цены на кабели варьируются, в зависимости от размера и назначения, а также от времени поставки. Детально ознакомиться с ценами можно по запросу.