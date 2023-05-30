Польща заборонить перетинати кордон російським і білоруським вантажівкам

Польща повністю заборонить перетин державного кордону для автотранспорту, зареєстрованого на території Білорусі чи Росії.

“Польща запроваджує додаткові обмеження при перетині кордону з Білоруссю. З опівночі 1 червня до особливого розпорядження прикордонний рух у пунктах пропуску з Білоруссю буде припинено”, — йдеться у повідомленні.

Polskie Radio пише, що обмеження стосується вантажних автомобілів, мототягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, та автопоїздів, зареєстрованих на території Білорусі чи Росії.

“Це — результат ухвали міністра внутрішніх справ та адміністрації Маріуша Камінського. Документ опубліковано у Журналі законів”, — зазначають журналісти.

Постанова набирає чинності у вівторок, 30 травня, пише видання.