Польща заборонить перетинати кордон російським і білоруським вантажівкам

Польща повністю заборонить перетин державного кордону для автотранспорту, зареєстрованого на території Білорусі чи Росії.
“Польща запроваджує додаткові обмеження при перетині кордону з Білоруссю. З опівночі 1 червня до особливого розпорядження прикордонний рух у пунктах пропуску з Білоруссю буде припинено”, — йдеться у повідомленні.
Polskie Radio пише, що обмеження стосується вантажних автомобілів, мототягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, та автопоїздів, зареєстрованих на території Білорусі чи Росії.
“Це — результат ухвали міністра внутрішніх справ та адміністрації Маріуша Камінського. Документ опубліковано у Журналі законів”, — зазначають журналісти.
Постанова набирає чинності у вівторок, 30 травня, пише видання.
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