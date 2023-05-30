Подоляк призвал к созданию демилитаризованной зоны на территории ряда областей РФ

В понедельник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в рамках послевоенного урегулирования на территории России вдоль границы с Украиной должна быть создана демилитаризованная зона «в 100-120 км в глубь РФ».

Эта зона будет необходима для защиты украинских регионов от российских атак, пояснил Подоляк в «Твиттере».

«Ключевой темой послевоенного урегулирования должно стать создание гарантий, чтобы избежать повторения агрессии в будущем», – подчеркнул он.

Заявление Подоляка было сделано после того, как губернатор Белгородской области России, граничащей с Украиной, призвал аннексировать Харьковскую область Украины.

Москва утверждает, что Украина активизировала атаки беспилотников и диверсионные атаки на объекты на территории России, готовясь к контрнаступлению. Киев отрицает обстрелы целей на территории России, подчеркивая, что ведет оборонительную войну на своей территории.

Для обеспечения безопасности жителей нескольких прифронтовых украинских областей, написал Подоляк, «обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик».

Использование термина «республики» для обозначения российских регионов, по-видимому, является отсылкой к заявлениям Москвы и поддерживаемых ею марионеточных сепаратистских образований в Донецкой и Луганской областях Украины, именующих себя «народными республиками».

По мнению Подоляка, для обеспечения контроля на начальном этапе в демилитаризованной зоне может иметь место международное присутствие.