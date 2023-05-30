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Пекин отклонил просьбу Остина о встрече с министром обороны Китая

Китай отклонил просьбу США о проведении встречи министров обороны на полях ежегодного форума по вопросам безопасности в Сингапуре на предстоящих выходных, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Сегодня ночью КНР проинформировала США, что они отклонили наше приглашение, направленное в начале мая, о встрече министра [Ллойда] Остина с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе», – заявил Пентагон изданию.

В заявлении отмечается, что военное ведомство верит в возможности открытой коммуникации, «чтобы конкуренция не переросла в конфликт».

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны обсуждает возможность проведения беседы между Ллойдом и его китайским коллегой.

Кирби также допустил возможность встречи торгового представителя США Кэтрин Тай с ее китайским коллегой на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Детройте.

30 мая, 2023 | Category: Мир, Новости, США

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