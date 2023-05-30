Кличко розповів про загиблу під час нічної атаки

Під час нічної атаки росіян у Києві загинула жінка, яка вирішила вийти на балкон під час удару окупантів, ще 12 людей дістали поранення, з них 5 були госпіталізовані — мер столиці Віталій Кличко в Telegram та у коментарі «Радіо Свобода»

«Постраждало 12 кватир. На жаль, 1 людина загинула. 12 людей було травмовано, 5 з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані».

Мер зазначив, що в Голосіївському районі загинула жінка, яка «вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони».

Кличко повідомив, що наразі триває розбір завалів та техобстеження пошкоджених квартир.

Зокрема у 24-поверховому будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрона.

Також з двору вивозять пошкоджені автівки мешканців.