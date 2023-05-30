Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале отметил, что «пришло время возвращать свое»

КИЕВ – Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил в своем телеграм-канале, что «скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям».

«Встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее «горячих точках» фронта. Обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте», – подчеркнул Александр Сырский 29 мая.

На Лиманском направлении, по его данным, украинские войска продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорное, Новоселивске, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике.

На передовой Александр Сырский поблагодарил и наградил воинов, отметил, что «от офицера к солдату все с честью выполняют свой долг перед украинским народом».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале 29 мая под минутным видеороликом, в котором звучит обращение на благословение к борьбе за Украину, сделал запись «пришло время возвращать свое».

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK 23 мая отметил, что Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление.

«Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется [контрнаступление, – ред.]». В то же время он подчеркнул, что Украине «нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции».

Комментируя очередную массивную ракетную атаку, предпринятую Россией в понедельник, 29 мая, Кирилл Буданов подчеркнул: «все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете».

«Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят», – подчеркнул Кирилл Буданов.

Региональные медиа также сообщают, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждались конкретные сроки предстоящего наступления ВСУ, вопросы комплектования необходимых бригад и обеспечения логистики операций на разных направлениях.

Масштабная ракетная атака на Украину

Украина 29 мая пережила несколько ракетных атак России. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбуке, второй раз за сутки противник нанес ракетный удар около 11:30 по местному времени – атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК «Искандер».

«Выпущено 11 ракет: «Искандер-М» и «Искандер-К» с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены». – подчеркивается в сообщении.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что с 00:00 по 05:00 29 мая 2023 года российские силы атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

«Враг выпустил до сорока крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА «Shahed-136/131». Всего – около 35 ударных дронов», – отмечается в сообщении.

В нем говорится, что Силы обороны Украины уничтожили 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и один разведывательный беспилотник.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем телеграм-канале, что, Россия, запуская ракеты по центру Киева, пытается запугать украинцев.

«Киев для украинцев не просто столица, а символ несокрушимости и сопротивления. Поэтому, ударить по Киеву для врага – это показать уязвимость нашего символа стойкости.

Враг стремится, чтобы подсознательно у украинцев создалось впечатление беззащитности столицы», – подчеркнула Анна Маляр.

Она также отметила, что Россия прибегла к информационно-психологической атаке за пару часов до пуска ракет.

«Для чего? Так же, как и с ракетами по Киеву, чтобы посеять чувство беззащитности. Впрочем, полномасштабная война показала интересное свойство украинского коллективного сознания. Да, мы чувствуем боль, отчаяние, грусть, но в то же время у нас нет страха», – заявила представитель оборонного ведомства.

Тем временем, выступая в эфире украинского телеканала «Эспрессо», военный эксперт Defense Express Валерий Рябых высоко оценил профессиональную работу украинских сил ПВО, сбивших все выпущенные по Киеву сегодня баллистические ракеты «Искандер».

Тем самым развенчан еще один миф российской пропаганды о якобы неуязвимости этих ракет для средств ПВО, считает эксперт.

Гибридное прощупывание позиций

Внештатный исследователь Университета Джонса Хопкинса, политолог Николай Воробьев считает, что стоит доверять военным спикерам, когда речь идет о подготовке к контрнаступлению.

«Военные более аккуратны в этом плане, более сдержаны. Военные отмечают, что контрнаступление уже готовится и некоторые элементы, и реализацию мы видим уже сейчас», – говорит Николай Воробьев корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что контрнаступательные действия происходят на линии соприкосновения, которые не всегда понятны «невоенным людям».

«Контрнаступление – это не значит, что войска поднялись и пошли в атаку. Атака будет иметь некий гибридный характер, Украина будет действовать по мере поступления военной помощи со стороны международной коалиции – в первую очередь, со стороны США, и нащупывать слабые места в обороне противника. И поэтому можно, сказать, что контрнаступление уже идет, но оно имеет гибридный характер», – подчеркивает Николай Воробьев.

У Украины есть неплохие шансы, по его словам, проявить себя на поле боя несмотря на то, что есть оптимистические и пессимистические сценарии результатов контрнаступления.

«Возможно, если и не выйти на границы на 1991 года, что является стратегической целью Киева, то хотя бы существенно потрепать российские силы, разбить наземный коридор из Донбасса в Крым и сделать так, чтобы у России пропал наступательный потенциал. Это сделать вполне возможно, повторить успех Херсонской и Харьковской операций. Если не отбросить полностью российские войска с территории Украины, то хотя бы существенно их “демилитаризировать”», – считает Николай Воробьев.

Борьба за Украину: санкции и контрнаступление

Председатель Совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко Владимир Бондаренко считает, что на международном уровне усиление санкций будет способствовать улучшению позиций для контрнаступления.

«Мы видим, что Россия продолжает обстреливать Украину. Необходимо усилить санкции, чтобы у агрессора не было возможности производить ракеты. Это будет способствовать нашему контрнаступлению, позволит победить на поле боя», – говорит Владимир Бондаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также считает, что поступление большего количества новой западной военной техники необходимо для эффективности подготавливаемого контрнаступления. И есть надежда на хорошие результаты, считает Владимир Бондаренко.

«И у нашей разведки есть свои возможности. Россия бомбит украинские объекты гражданской инфраструктуры, необходимо ответить – бить по российским военным заводам, которые сложно в таком случае называть «оборонными». Страны НАТО должны определиться с открытием второго фронта. Это решение в любом из вариантов только усилило бы действия Украины», – подчеркивает Владимир Бондаренко.