Чеська розвідка: Росія спробує перешкодити затвердженню оборонної угоди зі США

Чеська розвідка вважає, що Росія спробує перешкодити затвердженню угоди про співпрацю у сфері безпеки між США і Чехією.

Про це заявив у понеділок на конференції в нижній палаті чеського парламенту директор розвідувальної Служби безпеки та інформації (BIS) Міхал Коуделка, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Оборонну угоду, яка має зміцнити співпрацю двох країн, нещодавно підписали міністри оборони США і Чехії у Вашингтоні. Однак документ ще потребує схвалення чеського парламенту.

«Можна припустити, що росіяни будуть використовувати всі свої засоби, зокрема жорстку дезінформацію, навіть особистого або інтимного характеру, п’яту колону в нашій країні і так далі, щоб перешкодити затвердженню цієї угоди», – сказав Коуделка.

Кілька інших європейських держав також підписали зі США двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. У Словаччині ця угода стала мішенню дезінформаційної кампанії і викликала різку критику з боку опозиційних партій та громадськості.

Коуделка застеріг від такого типу дезінформації, яка може знизити морально-психологічний дух громадськості і порушити єдність НАТО. На його думку, в майбутньому можна очікувати все більш витонченого поширення дезінформації.

Він попередив, що це буде пов’язано з удосконаленням і більшою доступністю технологій, особливо текстів, згенерованих штучним інтелектом.