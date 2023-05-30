Байден відповів на запитання, чи не час надати Україні ракети ATACMS

Відео спілкування Байдена зі ЗМІ виклав журналіст Алекс Рофоглу в twitter.

На його запитання, чи не настав час надати України ракети ATACMS після масованих російських атак на Київ, президент США відповів, що Білий дім продовжує розгляд цього питання.

«Це все ще в грі», — сказав Байден.

Він також зазначив, що атаки на Київ не стали несподіванкою, тому США повинні й надалі надавати Україні все необхідне.

«Це не несподівано. Тому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно», — наголосив Байден.