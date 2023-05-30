В 2022 году гражданство США получило рекордное за 10 лет число россиян Какие нужны комплектующие для шкафа при самостоятельной сборке » Армію дронів посилили 500 FPV-безпілотників «Пегас» Армія дронів Сил оборони України отримала 500 FPV-безпілотників «Пегас», вони вже знищують ворожі цілі Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram. «500 FPV-дронів «Пегас» від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію дронів», – написав Федоров. Також за інформацією міністра, безпілотники розподілили між 13-ма підрозділами Сил оборони. «Частина з них вже знищила десятки ворожих об’єктів», – повідомив Федоров. Міністр додав, що FPV-дрони – конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють й знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше – зберігають життя воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті. Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту Армія дронів придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.