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Армію дронів посилили 500 FPV-безпілотників «Пегас»

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.

«500 FPV-дронів «Пегас» від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію дронів», – написав Федоров.

Також за інформацією міністра, безпілотники розподілили між 13-ма підрозділами Сил оборони.

«Частина з них вже знищила десятки ворожих об’єктів», – повідомив Федоров.

Міністр додав, що FPV-дрони – конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють й знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше – зберігають життя воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті.

  • Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту Армія дронів придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
30 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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