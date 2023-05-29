На Бахмутському напрямку ворог намагається стабілізувати оборону, але наші війська ускладнюють процес, — Маляр

Про це написала Ганна Маляр у телеграмі.

«Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ з вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес», — інформує військова.

Повідомляється, що водночас інтенсивність артилерійських обстрілів зі сторони армії РФ не зменшилась.

Маляр пише, що вагнерівці виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходять регулярні російські війська. Зокрема заміна ворожих підрозділів відбувається на півночі передмістя.

«Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі «Літак», наголосила заступниця міністра оборони.

Водночас ворог намагається посилити та наростити підрозділи на півдні від Бахмута.

«Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань», — додала Маляр.