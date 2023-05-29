 
«  
  »

На Бахмутському напрямку ворог намагається стабілізувати оборону, але наші війська ускладнюють процес, — Маляр

Про це написала Ганна Маляр у телеграмі.

«Інтенсивність наступальних дій ворога  суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ з вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес», — інформує військова.

Повідомляється, що водночас інтенсивність артилерійських обстрілів зі сторони армії РФ не зменшилась.

Маляр пише, що вагнерівці виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходять регулярні російські війська. Зокрема заміна ворожих підрозділів відбувається на півночі передмістя.

«Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі «Літак», наголосила заступниця міністра оборони.

Водночас ворог намагається посилити та наростити підрозділи на півдні від Бахмута.

«Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань», — додала Маляр.

29 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  