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Буданов звернувся до росіян після ворожого обстрілу України 29 травня: «Ви дуже скоро про це пошкодуєте»

Його відеозвернення опубліковано у Facebook.

«Чергова спроба терористичних дій РФ укотре зазнала поразки. Всі як знаходилися, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують робити свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, ви дуже скоро пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте. Скоро всі все побачать», — сказав Буданов.

  • Удень 29 травня росіяни здійснили атаку на Київ і Київщину. Є постраждалий. Також дісталось Харківщині, там унаслідок прильоту «іскандера» дістали поранення літні люди, діти та вагітна жінка.
29 мая, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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