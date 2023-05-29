Шведская федерация секса планирует провести первый чемпионат Европы Начальник генштабу Чехії припустив імовірність війни між НАТО та Росією » Буданов звернувся до росіян після ворожого обстрілу України 29 травня: «Ви дуже скоро про це пошкодуєте» Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, коментуючи ворожий обстріл України 29 травня, пообіцяв росіянам адекватну відповідь Його відеозвернення опубліковано у Facebook. «Чергова спроба терористичних дій РФ укотре зазнала поразки. Всі як знаходилися, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують робити свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, ви дуже скоро пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте. Скоро всі все побачать», — сказав Буданов. Удень 29 травня росіяни здійснили атаку на Київ і Київщину. Є постраждалий. Також дісталось Харківщині, там унаслідок прильоту «іскандера» дістали поранення літні люди, діти та вагітна жінка.